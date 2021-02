Spirouland

Plan voor nieuw pretpark in Brussel ligt nog steeds op tafel

Compagnie des Alpes, de eigenaar van onder meer Parc Astérix en de Walibi-parken, werkt aan een nieuw attractiepark in Brussel. Vlakbij het beroemde Atomium en miniatuurwereld Mini-Europe moet Spirouland komen te liggen: een overdekt pretpark rond stripfiguren Robbedoes en Marsupilami.



Het concept werd al in 2014 aangekondigd. Sindsdien bleef het stil, maar ook zeven jaar later heeft Compagnie des Alpes nog steeds de intentie om het project door te laten gaan. Spirouland moet onderdeel worden van nieuwbouwproject NEO in het Brusselse Heizelpark, waar Mini-Europe ook onderdeel van is.





Onlangs werd na jarenlang gesteggel duidelijk dat Mini-Europe definitief in Brussel mag blijven. De trekpleister zou over enkele jaren gezelschap krijgen van Spirouland, dat gebouwd wordt op de voormalige locatie van zwemparadijs Océade.



Vernieuwend concept

Volgens Compagnie des Alpes wordt Spirouland een "vernieuwend indoorconcept met attracties en vermaak in een overdekte locatie van meer dan 10.000 vierkante meter". Details over de attracties ontbreken nog. Het pretpark is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen 3 en 10 jaar. Stripheld Robbedoes wordt in het Frans Spirou genoemd.



Over het NEO-project bestaat al jaren onzekerheid, onder meer door problemen met vergunningen. Daar komt de coronacrisis nog eens bovenop. Vorig jaar werd besloten om een aangekondigde tweede fase te schrappen. De komst van het winkelcentrum Mall of Europe gaat volgens de initiatiefnemers wel door.



Frankrijk

Spirouland wordt naar verwachting geïntegreerd in dat winkelcentrum. In Zuidoost-Frankrijk is sinds 2018 al een Robbedoes-pretpark te vinden: Parc Spirou. Dat openluchtpark heeft geen link met Compagnie des Alpes.

