Fans

Pretparkfan ontwerpt zelf attractieposters: 'Bijzonder dat het zo gewaardeerd wordt'

Een Nederlandse pretparkfan ontwerpt zelf posters met bekende attracties en themagebieden, die behoorlijk geliefd blijken te zijn. Illustrator Femke Zandee (21) begon voor de lol met het tekenen van een poster voor Port Laguna, het entreegebied van Toverland. De commentaren op social media waren zo positief, dat ze besloot om meer posters te maken.



Inmiddels heeft ze acht verschillende posters op haar naam staan. Daarop staan attracties uit parken als de Efteling, Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Europa-Park, Phantasialand en Disneyland Paris.

"Ik ben gek op van die klassieke, ouderwetse reisposters", vertelt Zandee aan Looopings. "Dezelfde stijl probeer ik ook te gebruiken." Verder liet ze zich inspireren door de beroemde attractieposters in de Disney-parken. "Die zijn prachtig."



Reacties

Nadat ze haar eerste poster op Twitter zette, werd Zandee bedolven onder enthousiaste reacties. "Dat had ik niet zien aankomen. Toen ontdekte ik dat er kennelijk behoefte is aan dit soort posters. Dat maakt het eigenlijk raar dat de parken ze zelf niet maken en verkopen."



Met één poster is de creatieve pretparkliefhebber ongeveer een week bezig. Op welk exemplaar is ze het meest trots? "Die van Mystery Castle in Phantasialand vind ik wel heel erg tof geworden." Op dit moment werkt ze aan een poster van Fata Morgana uit de Efteling.



Hobbyproject

Inmiddels is Zandee een webshop begonnen waar de posters daadwerkelijk besteld kunnen worden. "Het blijft gewoon een hobbyproject, maar het is bijzonder om te zien dat mensen mijn werk zo waarderen. Dat ik iets maak op mijn zolderkamertje dat vervolgens wordt opgehangen bij mensen thuis, geeft echt een wow-gevoel."