Mini-Europe

Belgisch miniatuurpretpark op het nippertje gered van de ondergang

Het Belgische miniatuurpretpark Mini-Europe hoeft tegen alle verwachtingen in niet dicht. Eigenaar Thierry Meeùs heeft daarover een akkoord bereikt. Eigenlijk zou Mini-Europe op 31 december 2020 voor het laatst geopend zijn. De trekpleister, geopend in 1989, zou moeten plaatsmaken voor een nieuwbouwproject.



De definitieve sluiting van Mini-Europe werd de afgelopen jaren meerdere keren uitgesteld. Oprichter Meeùs had de handdoek eigenlijk al in de ring gegooid. "We menen dat er momenteel geen tijd meer over is voor verder overleg op alle niveaus", zei hij eind vorig jaar in een interview. "We hebben dus beslist om nu alles weg te nemen."





Meeùs sprak de hoop uit dat het park in 2023 zou kunnen heropenen op een andere locatie. Daarvoor was hij al in gesprek met verschillende Belgische steden, vertelde hij. Nu blijkt dat Mini-Europe gewoon in Brussel kan blijven.



Afspraak

"We zijn bijzonder verheugd om dit geweldige nieuws aan te kondigen om het jaar te beginnen", meldt het park op Facebook. Mini-Europe wordt alsnog onderdeel van het nieuwbouwproject, dat NEO wordt genoemd. Daarover is een afspraak gemaakt met twee andere betrokken partijen; evenementencomplex Brussels Expo en vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield.



"Mini-Europe belooft je de komende jaren nog meer plezier, cultuur en interactiviteit", schrijft het management. Het park wordt de komende maanden "uitgebreid en gemoderniseerd". "We verwelkomen u bijzonder graag vanaf 29 maart 2021, maar ook in 2022, 2023, 2024, 2025, 2026..."

