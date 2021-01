DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort: bijna 40 procent minder bezoekers in rampjaar 2020

De coronacrisis heeft gezorgd voor flinke dip in de bezoekersaantallen van DierenPark Amersfoort. Rampjaar 2020 werd afgesloten met 546.000 bezoekers, meldt een woordvoerster aan Looopings. Het gaat om een daling van 39 procent ten opzichte van seizoen 2019.



Toen noteerde de dierentuin nog 900.000 bezoekers. Voor 2020 had het park eigenlijk gerekend op hetzelfde aantal. Door drie coronasluitingen en een verlaagde capaciteit - met maximaal 2750 bezoekers per dag in plaats van 8000 - werd dat doel bij lange na niet bereikt.





"We mogen blij zijn als we de 600.000 halen", zei directrice Astrid Wassenaar begin december in een interview met het AD. Ook dat is dus niet gelukt. DierenPark Amersfoort is sinds half december noodgedwongen dicht.



Voederkeuken

"Voor een dierentuin is zo'n gedwongen sluiting een regelrechte ramp", weet Wassenaar. "Het dierenpark heeft best wat reserves opgebouwd, maar die zijn niet onuitputtelijk." Plannen voor een centrale voederkeuken en een nieuw chimpanseeverblijf werden in de ijskast gezet, maar dat was niet voldoende.



"De verliezen liepen zo hard op dat we moesten snijden in de personeelskosten." In de zomer werd afscheid genomen van zeventien vaste personeelsleden. "We sluiten 2020 af met verlies en dat zal in 2021 vermoedelijk ook zo zijn. Volgen er nieuwe lockdowns dan heeft het dierenpark, net als de andere grote dierentuinen, een enorm probleem."



Gedood

2020 was in meer opzichten een dramatisch jaar voor DierenPark Amersfoort. De dierentuin kwam begin november internationaal in het nieuws toen twee ontsnapte chimpansees gedood moesten worden. Dat zette kwaad bloed bij dierenactivisten.



"De impact was en is enorm", zegt directrice Wassenaar over de trieste gebeurtenis. "Er zijn veel tranen vergoten." Men heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het voorval.

