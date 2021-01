Efteling

Efteling verkoopt nieuwe pins in gesloten verpakking: 'Altijd een verrassing welke je koopt'

De Efteling biedt online een nieuwe serie pins aan, maar het blijft een verrassing welke pins kopers precies zullen ontvangen. De acht verschillende speldjes - in het teken van Efteling-attractie Carnaval Festival - worden per stuk verkocht in een gesloten verpakking.



"Pas na aankoop kun je dus zien welke pin je gekocht hebt", laat de Efteling weten. Van elk exemplaar zijn 750 stuks gemaakt. "Heb je dubbele pins te pakken? Ruil deze dan met andere verzamelaars om je verzameling compleet te maken."





ZIE OOK: Efteling opent webshop met bijna 150 verschillende producten



Omdat het attractiepark voorlopig gesloten is, zijn de pins alleen verkrijgbaar via de tijdelijke Efteling-webwinkel op webshop.efteling.com. Ze kosten 5 euro per stuk. Normaal gesproken rekent de Efteling 6 euro verzendkosten. In het geval van de pins neemt men genoegen met 3 euro, ongeacht de grootte van de bestelling.

ZIE OOK: Efteling onderneemt actie: pins Max & Moritz alleen te koop na reservering