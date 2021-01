Attractiepark Rotterdam

Attractiepark Rotterdam krijgt klassieke achtbaan: 'Helemaal gereviseerd'

Attractiepark Rotterdam krijgt tóch een rollercoaster. Eigenlijk zou in het nieuwe pretpark een heftige lanceerachtbaan komen te staan, maar die attractie werd in 2018 geannuleerd. Nu blijkt dat Rotterdam zich alsnog kan verheugen op de komst van een achtbaan.



Eigenaar Hennie van der Most brengt een nostalgische familieachtbaan van de verdwenen leverancier Schwarzkopf naar Rotterdam. "We hebben hem helemaal gereviseerd", vertelt hij aan Looopings. "Hij is volledig gezandstraald, de remmen zijn vernieuwd, er kwam nieuwe bedrading en er staan nieuwe karretjes op."





ZIE OOK: Attractiepark Rotterdam annuleert twee topattracties



Slagharen

Van der Most handelt al geruime tijd in oude attracties, die hij voordelig opkoopt en vervolgens grondig opknapt. Dat gebeurt op een bedrijventerrein in Overijssel, toevalligerwijs op een steenworp afstand van Attractiepark Slagharen.



De ondernemer zegt niet meer te weten van wie hij de klassieke Schwarzkopf-baan ooit gekocht heeft. "Ik geloof van een kermisexploitant. Dat zou goed kunnen." De attractie is inmiddels goedgekeurd door keuringsinstantie TÜV, benadrukt Van der Most.



Februari

Wanneer wordt de achtbaan opgebouwd in Attractiepark Rotterdam? "Als het goed is in februari, maart. Dit jaar moet de opening plaatsvinden." Het park werkt verder aan onder andere een schommelschip, een reuzenrad, een spookhuis en botsauto's.









ZIE OOK: Schommelschip uit Walibi duikt op in Attractiepark Rotterdam