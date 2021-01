Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Directeur Slagharen optimistisch het nieuwe jaar in ondanks laag bezoekersaantal in 2020

Dave Storm, de directeur van Attractiepark Slagharen, kijkt ondanks alle coronarestricties met optimisme naar 2021. Hij verwacht dat het Overijsselse pretpark - net als de hele recreatiebranche - nog wel even last zal houden van het coronavirus. Toch verwacht hij een makkelijker seizoen dan in 2020.



"In tegenstelling tot vorig jaar, weten we al hoe we er het best mee kunnen omgaan", zegt hij. "We zijn er met zijn allen aan gewend: de maatregelen werken, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat helpt ons om met optimisme vooruit te gaan."





Attractiepark Slagharen heeft 2020 afgesloten met ongeveer 530.000 bezoekers. Dat aantal ligt 47 procent lager dan de één miljoen bezoekers die de poort in 2019 passeerden. Relatief gezien kwamen er afgelopen jaar veel meer vakantiegasten dan dagbezoekers. In 2019 bestond 51 procent van de bezoekers uit daggasten, in 2020 was dat nog maar 35 procent.



Aarzeling

"Het was natuurlijk voor iedereen een rotjaar, ook voor ons", vertelt Storm over de cijfers. Zijn park was 93 dagen noodgedwongen dicht. "Met deze cijfers hielden we afgelopen zomer al rekening. Het verblijf liep redelijk, want mensen wilden graag op vakantie in eigen land, maar het dagbezoek was minder in trek. Op dat gebied was er meer aarzeling."



2020 was echter niet alleen negatief, aldus de directeur. "De tendens is wel dat we heel trots mogen zijn op wat we gepresenteerd hebben. Ondanks alles waren er heel veel mooie activiteiten en initiatieven. We zijn heel blij met hoe ons najaarsfestival Western Wish Fall is uitgepakt en het kerstseizoen zag er fantastisch uit." Dat gevoel wil Storm meenemen naar 2021.



Vernieuwen

Slagharen hoopt het nieuwe seizoen eind maart te kunnen beginnen. Een exacte datum is er nog niet. Komen er ondanks de lastige financiële positie wel aanpassingen in het park? "Onze insteek is wel om een aantal kleine zaken te vernieuwen. Daarvoor zijn we nu de laatste stappen aan het zetten." De entreeprijs gaat in ieder geval niet omhoog.

