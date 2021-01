Nieuws

Engelse pretparken moeten winteropening staken vanwege nieuwe lockdown

De winteropening van pretparken in Engeland is weer voorbij. Ondanks de strenge coronamaatregelen ging een handjevol Britse attractieparken open in december. Onder andere Alton Towers, Legoland Windsor, Chessington World of Adventures, Paultons Park en Flamingo Land waren deels toegankelijk voor bezoekers uit de regio.



Nu Engeland opnieuw in een volledige lockdown gaat, komt daar alsnog een einde aan. Aanleiding is het grote aantal besmettingen door een nieuwe mutatie van het coronavirus.





ZIE OOK: Engels pretpark stelt opening nieuwe achtbaan jaar uit door corona



In een toespraak op maandagavond noemde de Britse premier Boris Johnson het "alarmerend en frustrerend" om te zien hoe snel de coronavariant zich verspreidt. De lockdown duurt in ieder geval tot half februari.



Inwijden

Wanneer attractie- en dierenparken weer open mogen, is nog niet zeker. Blackpool Pleasure Beach was eigenlijk van plan om het nieuwe seizoen te starten op 6 februari. Paultons Park wil op 19 maart het nieuwe themagebied Tornado Springs inwijden. Alton Towers hoopt op 20 maart open te gaan, Thorpe Park op 27 maart.

ZIE OOK: Engelse pretparken mondjesmaat weer open