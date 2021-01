Speelstad Oranje

Politie betrapt zestien jongeren bij verlaten pretpark

Politieagenten hebben afgelopen weekend een groep van zestien jongeren betrapt bij het verlaten pretpark Speelstad Oranje. De ongewenste gasten wilden een kijkje nemen in het gesloten attractiepark nadat ze YouTube-filmpjes over de plek hadden gezien. Toen de politie arriveerde, doken ze de bossen in.



Speelstad Oranje, eigendom van ondernemer Hennie van der Most, sloot de deuren in 2015. Plannen om het Drentse pretpark nieuw leven in te blazen, liepen tot nu toe op niets uit. Vorig jaar publiceerde youtuber Govert Sweep een video waarin hij de restanten van het park verkent.





"Vanmiddag hebben we met de collega's zestien jongelui uit de bossen gevist in het dorp Oranje", schrijft een agent op Instagram. "Ze wilden video's maken naar aanleiding van eerdere filmpjes op YouTube. Leuk natuurlijk, maar niet zonder toestemming."



Waarschuwing

De vluchtpoging was van korte duur. Uiteindelijk kwamen alle aanwezigen - tussen 17 en 19 jaar - er met een waarschuwing vanaf. "Gegevens genoteerd en allen beloofden plechtig het nóóit weer te zullen doen", aldus de agent. "Tuurlijk", zegt hij cynisch.

