Efteling

Zo'n tachtig Efteling-medewerkers tijdelijk actief in de zorg

Tientallen medewerkers van de Efteling zijn momenteel aan het werk voor zorginstellingen. Dat bevestigt een voorlichter van het attractiepark aan Looopings. De Efteling ging eind vorig jaar een samenwerking aan met ouderenzorgorganisatie Mijzo.



Op die manier kunnen Efteling-werknemers toch betaalde werkzaamheden verrichten als er weinig te doen is in het sprookjespark. In november vond een pilot plaats met dertig personeelsleden. Die proef verliep goed, weet de woordvoerder. Daarom is de samenwerking uitgebreid.





"Op dit moment doen er rond de tachtig Efteling-medewerkers aan mee", aldus de voorlichter. "Daar komen er steeds meer bij." Hij benadrukt dat personeelsleden zelf mogen kiezen of ze tijdelijk in de zorg willen werken. Het management verplicht personeel dus niets. "We zijn vooral erg blij dat we hiermee collega's aan het werk kunnen houden."



Hugo de Jonge

Eerder ontving de Efteling al complimenten van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "In de zorg is het nu alle hens aan dek en de vraag om helpende handen neemt toe", schreef hij enkele weken geleden op social media. "Ook in de verpleeghuizen, waar de tweede golf hard aankomt. Daarom mooi dat organisaties zoals de Efteling medewerkers tijdelijk inzetten in de zorg."



Efteling-medewerkers voeren geen medische werkzaamheden uit. Ze worden ingezet voor ondersteunende klusjes, bijvoorbeeld het dekken van tafels en het serveren van maaltijden en koffie. Ook kunnen ze een stukje wandelen of fietsen met cliënten.

