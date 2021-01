Fans

Nederlandse fan heeft lichtjesparade Disney thuis nagebouwd: zes jaar werk, 25.000 lampjes

Weinig Disney-fans kunnen zeggen dat ze de beroemde lichtjesparade uit de Disney-parken thuis kunnen bekijken. Jeffrey Wijdeven (48) uit Arnhem wel: hij bouwde de iconische Main Street Electrical Parade tot in detail na. En daar bleef het niet bij.



Wijdeven was 18 jaar oud toen hij in 1991 voor het eerst het Amerikaanse Walt Disney World bezocht. Bij het zien van de Main Street Electrical Parade wist hij: dit wil ik thuis ook. En zo geschiedde. Tussen 1993 en 1999 gebruikte hij vrije uurtjes in de avonden en weekenden om zelf paradewagens en een deel van de bijbehorende Main Street te bouwen. Dat gebeurde vooral op basis van zijn eigen foto's.





"De verlichte paradewagens worden - net als in het echt - achter de schermen gestald, om vervolgens met een bocht de straat in te rijden", vertelt Wijdeven trots. "Toeschouwers zitten op bankjes, zodat ze het tafereel op ooghoogte kunnen bekijken." De paradewagens worden voortgetrokken door een kabel die is weggewerkt in de vloer.



Hagelslag

In de voertuigen zijn bijna 25.000 lampjes verwerkt. "Maar eigenlijk worden de wagens van binnenuit verlicht door enkele lampen", onthult de maker. "De lampjes die je ziet, zijn dikke plastic draden die ik in stukjes van een halve centimeter heb gesneden. Een soort doorzichtige hagelslag. Ze zijn één voor één in de wagens geschoven met een pincet en vastgelijmd met secondelijm. Zo ontstaat de illusie dat het allemaal individuele lampjes zijn."



Toen de miniatuurreplica van de Main Street Electrical Parade af was, had Wijdeven de smaak te pakken. Tussen 2003 en 2007 bouwde hij de waterparade Electrical Water Pageant na, die sinds begin jaren zeventig vertoond wordt in Walt Disney World. Daarvoor creëerde de hobbyist een theatertje met echt water. De lampjes in de bootjes werken op batterijen. "Dat was nog een heel geknoei."



Sprookjeskasteel

In 2012 rondde de Nederlander een gedetailleerde replica af van Cinderella Castle, het sprookjeskasteel in Disney-park Magic Kingdom in Florida. Dankzij twee beamers kan hij de façade van het 71 centimeter hoge kasteel gebruiken voor zelfgemaakte muzikale projectieshows, net als in het echt.



De creatieve Arnhemmer heeft zijn hobby nooit aan de grote klok gehangen: het waren vooral vrienden, familie en collega's die de miniparades en het kasteel de afgelopen jaren met eigen ogen hebben bewonderd. Wat vindt zijn gezin ervan? "Ik heb een dochter van 6, die vindt het erg leuk om te zien."



Bewegende poppetjes

Ook dertig jaar na zijn eerste bezoek aan Walt Disney World droomt Wijdeven nog steeds over toekomstige Disney-projecten. Zo zou hij dolgraag It's a Small World nabouwen. "Die attractie blijft mooi, juist door de eenvoud. Ik zie een gevel voor me die openschuift, met daarachter een theater met allemaal kleine bewegende poppetjes. Ik weet alleen niet of ik er nog tijd voor heb, want met zo'n bouwwerk ben je jaren bezig."

