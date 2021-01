Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo sluit 2020 af met bijna 40 procent minder bezoekers

De coronacrisis heeft het bezoekersaantal van Burgers' Zoo flink naar beneden gehaald. In 2019 lokte de Arnhemse dierentuin nog ruim 1,1 miljoen bezoekers. Afgelopen jaar waren dat er nog geen 698.000, meldt een woordvoerder aan Looopings.



Het gaat om een daling van bijna 40 procent. Burgers' Zoo was in 2020 drie keer geruime tijd dicht vanwege corona. Ook nu is het dierenpark niet toegankelijk voor publiek. De poorten blijven in ieder geval gesloten tot en met 19 januari.





Ondanks alle coronamaatregelen heeft Burgers' Zoo wel relatief goede maanden achter de rug, vertelde marketingmanager Tim Lammers onlangs in een interview. "De momenten dat wij open zijn, gaan hartstikke goed", zei hij. "Beter dan andere jaren."



November

Hij geeft de novembermaand als voorbeeld. "We zien dat we het qua dagbezoekers beter doen dan vorig jaar in november." Lammers is bovendien erg blij met het verplichte reserveringssysteem. Als het aan hem ligt, blijft dat na de coronatijd actief.

