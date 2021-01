Efteling

Vriendentickets voor Efteling-abonnees voortaan online verkrijgbaar

De Efteling maakt het voor abonnementhouders makkelijker om vriendentickets aan te schaffen. Efteling-abonnees kunnen per jaar twee entreebewijzen kopen met 50 procent korting, bedoeld voor vrienden en familie. Tot nu toe moesten die altijd afgehaald worden bij de hoofdentree.



Vanaf nu kunnen ze online besteld worden, via de account-pagina op efteling.com. De toegangskaarten, geldig tot en met 31 december 2021, kosten dit jaar 22,50 euro per stuk. Het maken van een reservering is in coronatijd verplicht, voor zowel abonnementhouders als bezoekers met een actieticket.





De geldigheid van ongebruikte vriendentickets voor seizoen 2020 wordt verlengd. Die entreekaarten kunnen nog tot en met 12 februari ingeleverd worden. Het attractiepark blijft zeker dicht tot 20 januari.

