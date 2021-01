Efteling

Financiële situatie Efteling nu 'zeer ernstig': 'Afwachten wat de toekomst brengt'

De financiële situatie van de Efteling is de afgelopen weken verder verslechterd. Dat blijkt uit een mail van de directie aan het personeel. Halverwege november 2020 noemde het management de financiële toestand van het attractiepark nog 'ernstig'. Nu is men opgeschoven naar de categorie 'zeer ernstig'.



De Efteling werkt intern met vijf verschillende classificaties om de financiële status van het bedrijf te duiden: ontspannen, waakzaam, ernstig, zeer ernstig en uitzichtloos. Nu het park voor de derde keer in een jaar tijd dicht is vanwege het coronavirus, ziet de toekomst er nog minder rooskleurig uit.





De Efteling-directie heeft eerder al een reeks maatregelen genomen om te voorkomen dat financiële situatie 'uitzichtloos' wordt en het bedrijf - in het uiterste geval - failliet gaat. Zo is een automatische salarisverhoging geschrapt, worden tijdelijke contracten niet meer automatisch verlengd en bouwen werknemers geen dertiende maand op zolang het niet goed gaat met de Efteling.



Dat gebeurde in overleg met de ondernemingsraad, benadrukt een woordvoerder. Ondanks de verdere achteruitgang zijn er volgens de voorlichter vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig. "Het is even afwachten wat de toekomst ons gaat brengen". zegt hij.



"We zijn afhankelijk van wanneer het park weer open kan en er weer inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarnaast hopen we in aanmerking te komen voor overheidssteun via de derde NOW-regeling."



Het streven is om geen personeel meer te hoeven ontslaan. Afgelopen jaar moest een deel van de afdeling evenementen vertrekken. De Efteling sprak in eerste instantie over ongeveer een derde van 76 personeelsleden. Uiteindelijk blijkt het te gaan om zo'n vijftien personen.





