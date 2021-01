Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp strikt Patricia Paay: 'Ik heb er gewoon niet van geslapen'

Patricia Paay springt in de bres voor Diergaarde Blijdorp. De BN'er roept iedereen via social media op om geld over te maken naar de noodlijdende Rotterdamse dierentuin. Zo moet een faillissement voorkomen worden. Het dierenpark heeft het financieel zeer moeilijk.



"De dieren hebben honger", zegt Paay in een video op haar Facebook- en Instagram-pagina. "Zij hebben nog een beetje te eten, maar het is bijna op." De mediapersoonlijkheid noemt Blijdorp "de mooiste en bijna de oudste dierentuin van Nederland".





ZIE OOK: Particulieren halen tienduizenden euro's op voor Diergaarde Blijdorp



Ze houdt rekening met een definitieve sluiting. "Veronderstel dat het allemaal dicht moet over een tijd, dat willen we niet." Daarom vraagt Paay meermaals om een "kleine bijdrage". "Het maakt niet uit, alles uit een goed hart is geweldig welkom." Op haar profiel linkt ze naar een doneerpagina van betaaldienst Tikkie.



Voedsel

In een begeleidende tekst vertelt Paay dat ze slapeloze nachten heeft gehad. "Door de aanhoudende coronacrisis is de dierentuin waar ik als kind al kwam gesloten en hierdoor zijn de inkomsten nihil. Er is nog voor een korte tijd voedsel maar ik weet ook dat dit ergens ophoudt. Ik heb er gewoon niet van geslapen want het welzijn van deze dieren gaat mij echt aan het hart."

ZIE OOK: Inzamelingsactie Artis staat in het teken van poepende dieren