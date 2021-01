Alton Towers Resort

Halve marathon in grootste attractiepark van Groot-Brittannië

In het grootste attractiepark van Groot-Brittannië vindt dit jaar een hardloopwedstrijd plaats. Alton Towers verwelkomt op zondagochtend 14 november sportieve pretparkfans voor het evenement Run Alton Towers. Deelnemers kunnen kiezen voor een parcours van 10 kilometer of een halve marathon (21,1 kilometer).



Daarbij rennen ze kriskras door het park. De looproute begint op de parkeerplaats en loopt langs achtbanen als Nemesis, Wicker Man, Rita en The Smiler. Startbewijzen kosten in de voorverkoop 34 pond (37,65 euro) voor de route van 10 kilometer en 38 pond (42,10 euro) voor de halve marathon.





ZIE OOK: Video: tv-show Top Gear racet door Engels pretpark



De prijzen zijn inclusief een volledige dag toegang tot het park, parkeren, een medaille, racefoto's, water en souvenirs. "Elke afstand wordt nauwkeurig aangegeven met kilometervlaggen en er staan genoeg supporters langs de kant om je aan te moedigen tot aan de finish", belooft de organisatie.



Toeschouwers

Voor het evenement wordt samengewerkt met RunThrough Events. Aanmelden kan via de website van de organisator. Er zijn speciale toeschouwerstickets verkrijgbaar voor personen die wel aanwezig willen zijn, maar niet mee willen rennen.

ZIE OOK: Disneyland Paris schrapt hardloopwedstrijd met prinsessenthema