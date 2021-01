Plopsaland De Panne

Danceremix van Samson & Gert-hit: videoclip opgenomen in Plopsaland

Een Vlaamse dj heeft een danceremix gemaakt van een beroemd Samson & Gert-nummer. Diskjockey en muziekproducent Regi Penxten stook de klassieke hit Alles Is Op uit 1996 in een nieuw jasje. De videoclip werd opgenomen in Plopsaland De Panne.



Verschillende acteurs van het eerste uur verleenden hun medewerking. Zo kroop Koen Crucke weer in de rol van Alberto Vermicelli en keerde Walter De Donder terug als de Burgemeester. Samson wordt tegenwoordig gespeeld door Dirk Bosschaert.





De remix werd uitgebracht ter gelegenheid van een speciale tv-show. Omroep VRT bracht zaterdagavond een groot eerbetoon aan Gert Verhulst, die dertig jaar lang het baasje van Samson speelde. Tegenwoordig neemt zijn dochter Marie Verhulst die taak op zich.



Kasteel

Voor de videoclip werd gefilmd in het Samson & Gert-gebied in Plopsaland, maar ook in het nieuwe Plopsa Hotel. Verder komen het Prinsessia-kasteel en Wickieland in beeld. Het attractiepark is al maanden gesloten vanwege de Belgische coronamaatregelen.

