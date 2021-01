The London Resort

Mijlpaal: bouwaanvraag ingediend voor gigantisch pretpark London Resort

Gaat megapretpark The London Resort echt gebouwd worden? Meer dan acht jaar na de presentatie van het ambitieuze project hebben de initiatiefnemers eindelijk een bouwaanvraag ingediend. Die mijlpaal brengt de daadwerkelijke realisatie van het gigantische attractiepark een stap dichterbij.



The London Resort werd in het najaar van 2012 aangekondigd. Het pretparkresork in het Engelse graafschap Kent, in de buurt van Londen, moet een geduchte concurrent worden voor Disneyland Paris. Voor de attracties wordt onder andere samengewerkt met filmmaatschappij Paramount Pictures.





De bouwaanvraag, bestaand uit meer dan 25.000 pagina's met rapporten, beoordelingen en analyses, beschrijft hoe een voormalig industriegebied getransformeerd kan worden tot één van de grootste toeristische trekpleisters ter wereld. Op een nieuw ontwerp zijn meer dan tien verschillende achtbanen zichtbaar.



Economie

"The London Resort wordt naar verwachting één van de grootste werkgevers op één locatie in het Verenigd Koninkrijk", staat in een persverklaring. "De bestemming zal naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan de Britse economie."



In 2038 moet het resort 48.000 mensen aan het werk gezet hebben, direct en indirect. Bij de geplande opening in 2024 verwacht men 8700 werknemers nodig te hebben. Voor de bouw zijn meer dan 6000 mensen nodig. Verder heeft het management veel aandacht voor duurzaamheid.



Compleet herzien

"Dit wordt zo veel meer dan alleen een themapark", belooft directeur Pierre-Yves Gerbeau. "Ik ben anderhalf jaar geleden betrokken geraakt bij het project en sindsdien gaat het als een speer. We hebben het hele plan compleet herzien en opnieuw."



Er is een bouwvergunning aangevraagd voor de komst van twee pretparken, een waterpark, een conferentie- en congrescentrum, een hotel met zo'n 3500 kamers en twee ferryterminals. Het park ligt aan de Engelse rivier de Theems. "Cruciaal is dat de overgrote meerderheid van het bouwmateriaal via de rivier wordt geleverd."













