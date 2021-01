Plopsa Indoor Coevorden

Gestolen Plopsa-beelden duiken weer op: 'Kindervrienden in veiligheid gebracht'

De beelden die afgelopen week werden gestolen bij pretpark Plopsa Indoor Coevorden zijn weer terecht. Het Drentse attractiepark maakte woensdag bekend dat twee enorme standbeelden van mascottes Maya de Bij en Wickie de Viking plotseling ontbraken. Gisteren doken ze op in het Drentse dorp Vledder.



De drie meter hoge gevaartes blijken meegenomen te zijn door Oudejaarsvereniging De Oliebol. Plopsa Indoor had al een vermoeden dat de diefstal onderdeel was van een ludieke oudejaarsstunt. Voor de zekerheid kondigde het park aan toch aangifte te zullen doen.





Het stelen van de beelden was nog best lastig, schrijft De Oliebol in een verklaring. "Het weghalen was een hele kunst op zich, aangezien het park streng beveiligd werd. Een busje van de bewaking had avonden voor de ontvoering al meerdere malen roet in het eten gegooid. Uiteindelijk is gebleken dat de aanhouder wint; de mannen wisten de beelden binnen vier minuten te ontvreemden."



Regels

Maar waarom Maya en Wickie? "Ze staan bekend als avonturiers, maar door de coronacrisis zijn deze reizen nu onmogelijk en moeten ze zich aan de regels houden. De mannen van De Oliebol hebben daarom geholpen bij het in veiligheid brengen van de kindervrienden. Beide beelden zijn tijdelijk in quarantaine geplaatst in een rustige omgeving, op anderhalve meter afstand van elkaar."



Op de zuilen waar de Studio 100-figuren stonden, werd een briefje achtergelaten met de tekst "Ik ben even in quarantaine". De vereniging belooft de beelden snel weer terug te brengen naar Plopsa Indoor. Ze zijn niet beschadigd geraakt.



Land van Ooit

De Oliebol, opgericht in 1994, teistert rond de jaarwisseling vaker pretparken. Zo werd eind 2005 een beeld weggehaald uit Het Land van Ooit. In december 2018 bleken bij Dinoland Zwolle twee gigantische dino's gestolen te zijn. Ook die doken enkele dagen later op in Vledder.





