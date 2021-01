Diergaarde Blijdorp

Particulieren halen tienduizenden euro's op voor Diergaarde Blijdorp

Fans van Diergaarde Blijdorp bieden het noodlijdende dierenpark een helpende hand. Via verschillende particuliere initiatieven zijn de afgelopen dagen duizenden euro's opgehaald voor de Rotterdamse dierentuin. Het park heeft het financieel zeer moeilijk.



Onderhoudskosten voor de dieren lopen immers gewoon door tijdens de derde coronasluiting in een jaar tijd. De situatie is zo penibel dat directeur Erik Zevenbergen eind december suggereerde om dieren te laten vertrekken. Volgens hem is het geen ondenkbaar scenario dat een deel van de dieren over een tijdje weg moet.





Liefhebbers van Blijdorp willen dat het niet zo ver hoeft te komen. Inzamelingsacties voor het dierenpark schieten als paddenstoelen uit de grond. De meest lucratieve, opgezet door Melanie Trip, is te vinden op de website Doneeractie.nl. Daar kwam inmiddels al meer dan 30.000 euro binnen.



Transactiekosten

Via platform GoFundMe wist Angeline Krijnse een kleine 2000 euro op te halen. Blijdorp zegt blij te zijn met de privé-initiatieven. Wel benadrukt het park dat het altijd beter is om een donatie te doen via de officiële Blijdorp-website. Externe donatiesites rekenen namelijk transactie- en servicekosten. Dat geld komt niet bij de dierentuin terecht.



In het geval van Doneeractie.nl gaat het om een commissie van 6 procent, plus 85 eurocent per donatie - allebei exclusief btw. Meer dan 10 procent van het opgehaalde bedrag zal Blijdorp dus nooit bereiken.



Handiger

Initiatiefneemster Trip vindt dat niet zo erg, schrijft ze in een reactie. "Ja, een heel klein gedeelte gaat inderdaad naar deze doneersite. Het was misschien handiger geweest als de doneeractie via Blijdorp zelf zou gaan, maar toen ik de actie startte wist ik niet eens dat dat kon."

