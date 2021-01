Game

Computerspel Jurassic World Evolution nu gratis te downloaden

Altijd al gedroomd van het bouwen van je eigen dinopretpark? Computerspel Jurassic World Evolution, gebaseerd op de populaire Jurassic World-films, is tijdelijk gratis te downloaden. De website Epic Games Store, te vinden op epicgames.com, biedt de game op dit moment gratis aan.



Normaal gesproken kost het spel 44,99 euro. De actie loopt tot en met donderdag 7 januari. Op gameplatform Steam wordt Jurassic World Evolution momenteel verkocht voor 4,49 euro, ook een schijntje vergeleken met de reguliere prijs.





De game draait om het bouwen van een park waar zowel de veeleisende bezoekers als de levensgevaarlijke dinosaurussen tevreden zijn. Jurassic World Evolution, geschikt voor Windows-computers, werd ontwikkeld door Frontier Developments. Dat bedrijf is bekend van vergelijkbare spellen als Planet Coaster en Planet Zoo.



Jurassic Park

Voor eventuele uitbreidingspakketten moet in de Epic Games Store wel betaald worden. Zo kost het Carnivore Dinosaur Pack 4,99 euro en vraagt men 19,99 euro voor de expansie Return To Jurassic Park.

