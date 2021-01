Koninklijke Burgers' Zoo

Techno-dj's vieren feest in Burgers' Zoo: optreden bij de haaien

Twee dj's hebben een bijzonder optreden gegeven in Burgers' Zoo. Het dierenpark liet de Arnhemse techno-act Kamara onlangs draaien in themagebied Burgers' Ocean, pal voor een gigantisch aquarium met haaien. Het resultaat is te beluisteren én te bekijken op YouTube.



Een anderhalf uur durende video toont hoe dj's Kasper Kwant en Ralph Jacobs het ene na de andere technonummer opzetten. De dieren in het koraalrifaquarium hadden daar in ieder geval geen last van, belooft de dierentuin.





"Bij wijze van zeer grote uitzondering hebben Kasper en Ralph van Kamara tijdens de lockdown geheel geluidloos een live-set opgenomen in de Ocean, zodat onze dieren geen enkele hinder hebben ondervonden", meldt Burgers' Zoo.



Eigen werk

Het optreden bestond "voor 100 procent uit eigen werk", laat Kamara weten op Facebook. "Graag nemen we jullie mee in deze reis door de tijd met ondersteuning van prachtige beelden uit de tijdloze Ocean. De prachtige beelden en video-effecten brengen de muziek naar een nog hoger niveau."

