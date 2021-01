Avonturenpark Hellendoorn

Oud-directeur Attractiepark Slagharen aan de slag voor Avonturenpark Hellendoorn

Wouter Pops, de oud-directeur van Attractiepark Slagharen, heeft de overstap gemaakt naar Avonturenpark Hellendoorn. Daar gaat hij dit jaar aan de slag als operationeel manager. Ook wordt hij verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid in het park.



"Een nieuw jaar met een nieuw avontuur", schrijft Pops op sociaal netwerk LinkedIn over de carrièreswitch. Op zijn profiel staat dat hij tot september 2019 operationeel directeur bij Slagharen was. Daarna zou hij aan de slag zijn gegaan als 'consultant' voor Avonturenpark Hellendoorn.





In werkelijkheid vertrok Pops al in het voorjaar van 2019 bij Slagharen. Hij was de laatste paar maanden van zijn zestien jaar lange Slagharen-loopbaan algemeen directeur. Dat beviel zo slecht dat hij al na vier maanden besloot om halsoverkop op te stappen, tot grote verbazing van zijn collega's. Op LinkedIn is dat voorval weggepoetst.



Gesloten

Avonturenpark Hellendoorn is tot april gesloten. Deze winter worden twee nostalgische attracties gerenoveerd: de oldtimerbaan uit 1977 en loopingachtbaan Tornado uit 1990, die Balagos gaat heten.

