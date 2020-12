Wunderland Kalkar

Duits pretpark heeft de smaak te pakken: drive-in-kerstmarkt verlengd tot eind januari

Attractiepark Wunderland Kalkar, net over de Duitse grens, gaat in januari door met een speciale drive-in-kerstmarkt. Wegens groot succes is besloten om de zogeheten Winter Wunderland Drive-In te verlengen tot en met zaterdag 30 januari. Omdat de kerstperiode achter de rug is, wordt wel gekozen voor een ander thema.



Daarom koos de organisatie de nieuwe titel Winter Wunderland Drive-In Part 2: Snow And Ice. Automobilisten rijden stapvoets langs besneeuwde landschappen. "Schitterende winterdecoraties, waaronder een ijsbaan, zorgen voor een onvergetelijke sfeer", laat het park weten.





Er wordt ook gebruikgemaakt van een sneeuwkanon. De route is iets korter dan voorheen, maar de belangrijkste ingrediënten zijn gebleven: muzikaal entertainment, verlichte attracties en kraampjes met eten en drinken. Alle versnaperingen kunnen vanuit de auto besteld en betaald worden.



Vrijdagen en zaterdagen

De drive-in-avonden vinden nog plaats op alle vrijdagen en zaterdagen tot en met 30 januari, plus zondag 10 januari. Tickets kunnen alleen online besteld worden voor een tijdstip naar keuze, tussen 16.30 en 21.00 uur. Eén ronde kost 12,50 euro per auto. Het coronaproof evenement startte op 10 december. Nagenoeg alle dagen waren sindsdien uitverkocht.

