Nieuws

Voor het eerst in zeven jaar geen nieuwe achtbaan in Nederland

Voor Nederlandse pretparkfans is het te hopen dat de reisbeperkingen door het coronavirus snel tot het verleden behoren. 2021 dreigt in Nederland namelijk een vrij saai pretparkjaar te worden. Het is voor het eerst in zeven jaar tijd dat er in ons land geen grote nieuwe achtbaan wordt geopend.



Fans die op zoek zijn naar nieuwe rollercoasters, zullen de grens over moeten. Belgen kunnen zich bijvoorbeeld verheugen op een sensationele spinning coaster met inversies en lanceringen in Plopsaland De Panne. Walibi Belgium presenteert de 50 meter hoge coaster Kondaa: de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux.





ZIE OOK: Video: Plopsaland installeert enorme looping van spinning coaster



In Duitsland kan Phantasialand nog een jaartje teren op de onlangs geopend flying coaster F.L.Y., terwijl Movie Park Germany werkt aan een overdekte multi dimension coaster met speciale effecten. Aan de andere kant van de plas zijn het Paultons Park en Flamingo Land die in 2021 voor achtbaangeweld zorgen. De Engelse parken openen respectievelijk een uitvoerig gedecoreerde spinning coaster en een achtbaan met maar liefst tien inversies.



Concurrentie

Een bezoek aan het Zweedse attractiepark Gröna Lund is dit jaar extra de moeite waard door de komst van de 34 meter hoge inverted coaster Monster. Energylandia in Polen - het park met de meeste achtbanen in Europa - houdt de concurrentie met gemak op afstand dankzij de ingebruikname van twee nieuwe achtbanen. In 2021 opent daar de indrukwekkende lanceerachtbaan Abyssus en een boomerang coaster voor families, allebei gelegen in het nieuwe themagebied Aqualantis.



Voor Nederlandse pretparkfanaten zal het even wennen zijn. Zij werden sinds 2015 getrakteerd op de ene na de andere nieuwe achtbaan. Achtereenvolgens waren dat Baron 1898 in de Efteling (2015), Lost Gravity in Walibi Holland (2016), Gold Rush in Slagharen (2017), Tweestryd in Wildlands (2018), Fenix in Toverland (2018), Untamed in Walibi Holland (2019) en Max & Moritz in de Efteling (2020).



Treinen

Gebeurt er dit jaar dan niets op achtbaangebied in Nederland? Dat wel: Walibi Holland heeft geïnvesteerd in nieuwe treinen voor de beruchte hangende achtbaan Condor. Avonturenpark Hellendoorn knapt de oude achtbaan Tornado op. Ook daar wordt een nieuwe trein geïntroduceerd, met heupbeugels in plaats van schouderbeugels.

ZIE OOK: Nieuwe achtbaan Walibi Belgium gaat Kondaa heten: dit is het logo