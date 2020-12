ZOO Antwerpen

Superfan zamelt meer dan 10.000 euro in voor Antwerpse dierentuin

De dierentuin van Antwerpen krijgt steun uit onverwachte hoek. Een fan heeft ruim 11.000 euro ingezameld voor het Belgische dierenpark. ZOO Antwerpen is al sinds begin november dicht vanwege het coronavirus. Ondertussen lopen de kosten voor het verzorgen van de dieren gewoon door.



Superfan Ronny Mullens uit de stad Mortsel heeft geprobeerd om die financiële klap wat te verzachten. Hij ontwikkelde digitale kerstkaarten met foto's van de dieren uit het park. Wie interesse had, kon de kaarten downloaden en zelf afdrukken of per mail versturen.





ZIE OOK: Belgische dierentuinen annuleren lichtfestivals



Mullens vroeg er geen vast bedrag voor. In plaats daarvan kon iedereen zelf bepalen hoeveel geld er gedoneerd moest worden. Die bijdrages gingen integraal naar de dierentuin. Uiteindelijk bleef de teller steken op 11.611 euro.



Warmte

ZOO Antwerpen laat weten ontzettend blij te zijn met de actie. "De harten van al onze verzorgers en medewerkers hebben even stil gestaan, om zich meteen te vullen met veel warmte en dankbaarheid", staat in een Facebook-bericht. "Merci, Ronny, abonnees en iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen. Uit de grond van ons hart: dit doet zóó veel deugd!"



Het Antwerpse dierenpark is eigendom van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA). De zoölogische vereniging ontvangt overheidssubsidies voor wetenschappelijk onderzoek en het onderhouden van nationaal erfgoed. Andere zaken moet de KMDA zelf bekostigen.

ZIE OOK: Bezoekersaantal Blijdorp dramatisch gedaald: 'Jaar om snel te vergeten'