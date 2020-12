Efteling

Winter Efteling vroegtijdig ten einde: 'Voelt zwaar'

De Efteling kiest ervoor om de Winter Efteling vroegtijdig te beëindigen. Als het attractiepark in januari weer opengaat, zijn alle winterse decoraties verwijderd. Dat meldt een woordvoerder aan Looopings. Eigenlijk zou het winterseizoen tot en met 31 januari duren. Vooralsnog blijft het park zeker tot 20 januari dicht.



De resterende elf dagen van de Winter Efteling worden dus geschrapt. "Voor ons als Efteling en voor onze vaste bezoekers voelt dat toch zwaar", zegt de voorlichter over de beslissing. "De Winter Efteling is namelijk altijd een warme en sfeervolle periode in het Efteling-jaar."





Toch is het de beste keuze, denkt het park. "De resterende dagen vallen in een doorgaans rustige periode. En gasten zouden begin februari wellicht wat overlast ervaren van het afbouwen. Daarnaast willen we deze sluitingsperiode goed gebruiken."



Onderhoud

Aan de onderhoudskalender verandert voorlopig niets. Wildwaterbaan Piraña blijft tot en met 31 maart dicht. De heropeningsdatum van De Vliegende Hollander is nog niet bekendgemaakt.



De Winter Efteling, gestart op 19 november, zag er dit jaar anders uit dan gewoonlijk. In plaats van een grote tent met een schaatsbaan en restaurants koos men voor de zogeheten Warme Winter Weide: een knus veldje met kampvuren, kerstbomen en kraampjes.



Wegbezuinigd

Langlaufbaan 't Hijgend Hert en de projectieshow bij Villa Volta waren wegbezuinigd. Eind november werd duidelijk dat al het muzikaal entertainment weggehaald zou worden. Aanleiding was landelijke ophef over een video met feestvierende bezoekers. Begin december besloot het park om kampvuren voortaan uit te laten op drukke dagen, om groepsvorming te voorkomen.

