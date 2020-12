Plopsa Indoor Coevorden

Enorme standbeelden gestolen bij Plopsa Indoor Coevorden

Bij pretpark Plopsa Indoor Coevorden zijn twee grote beelden gestolen. Het Drentse attractiepark mist twee standbeelden van mascottes Maya de Bij en Wickie de Viking. De zuilen waarop de figuren stonden, zijn leeg. Er werd wel een briefje achtergelaten door de daders.



Daarop staat de boodschap "Ik ben even in quarantaine", meldt Plopsa Indoor op Facebook. "Wie heeft onze beelden gezien?", wil het park weten. "Vermist sinds 30 december 2020. Weet jij waar onze bronzen vrienden in quarantaine zitten?"





Vermoedelijk gaat het om een stunt van een oudejaarsvereniging. Rond de jaarwisseling worden in Noord-Nederland regelmatig opvallende objecten ontvreemd. Doorgaans duiken de gestolen spullen enkele dagen later weer op, in goede conditie.



365 dagen

Plopsa Indoor is sinds 15 december noodgedwongen dicht vanwege het coronavirus. De deuren moeten in ieder geval tot en met 19 januari gesloten blijven. Het aangrenzende vakantiepark Center Parcs De Huttenheugte is in de tussentijd wel geopend.





