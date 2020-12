Walibi Holland

Marktplaats-verkoper biedt Walibi-abonnementen aan voor 30 euro

Op veilingsite Marktplaats worden nieuwe abonnementen voor Walibi Holland aangeboden voor 30 euro per stuk. Dat is een stuk goedkoper dan het reguliere tarief van 87,50 euro. De aanbieding lijkt te mooi om waar te zijn en is dat ook: het gaat om een oplichter.



"Walibi-passen voor het jaar 2021", schrijft de aanbieder, die zichzelf Sander van Dungel uit Leidschendam noemt. "Wordt eigen naam en foto opgezet. Zijn één jaar lang na aanschaf geldig." Daaronder zette de gebruiker een lijstje met voordelen, gekopieerd van de officiële Walibi-site.





ZIE OOK: Verrassing: abonnementhouders Walibi Holland krijgen geld terug



In een privébericht aan een belangstellende vult hij aan: "Hij is geldig, ik heb iemand werken bij Walibi die er gemakkelijk aan kan komen." Onzin, reageert een woordvoerster van het pretpark. "Dit kan uiteraard niet", laat ze aan Looopings weten.



Heel anders

Het plaatje bij de nepadvertentie klopt bovendien niet. "Dat is een oude pas. Die van aankomend jaar gaan er heel anders uitzien." Walibi heeft de advertentie inmiddels gerapporteerd bij Marktplaats, in de hoop dat de pagina snel verwijderd wordt.





ZIE OOK: Oldtimer uit Walibi te koop aangeboden