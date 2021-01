Walibi Holland

Slachtoffer kart-ongeluk Walibi Holland vertelt over trauma: 'Sociale angst en depressies'

Het meisje dat in 2018 ernstig gewond raakte op de kartbaan in Walibi Holland heeft een hoop fysieke en mentale problemen aan het ongeluk overgehouden. Dat vertelde ze vandaag in de rechtszaal, waar Walibi zich moest verantwoorden. Het Openbaar Ministerie beschuldigt het pretpark van zwaar lichamelijk letsel door schuld.



Het haar van het meisje kwam op 5 mei 2018 vast te zitten in de roterende delen van een kart, waardoor ze ernstig gewond raakte. Een deel van haar hoofdhuid werd van het hoofd getrokken. Tijdens de rechtszaak in Amsterdam kreeg het slachtoffer voor het eerst de kans om publiekelijk uit te leggen hoe het met haar gaat.





"Het ongeluk was heel erg traumatisch", aldus het nu 15-jarige meisje, dat na het incident twee weken in het ziekenhuis lag. Ze sprak over "mentale schade" waardoor ze problemen heeft gekregen op school. "Mijn schoolwerk is twee jaar achteruit gegaan, ik ben een niveau gezakt. Ik heb last van heel erge sociale angst en depressies."



Litteken

Pijn heeft ze niet meer. "Maar wel een groot, roze litteken." Op haar achterhoofd is ze kaal. "Daar groeit geen haar, nooit meer." Ze moet nog beslissen of ze daarvoor een extra operatie wil ondergaan, of in de toekomst een haarstukje wil dragen.



Ook de moeder van het slachtoffer, die het ongeluk heeft zien gebeuren, kwam aan het woord. Ze las een emotionele verklaring voor. "Ze hadden mijn kind beter moeten waarschuwen voor wat er zou kunnen gebeuren", zei ze onder meer. De vrouw spreekt tegen dat Walibi-medewerkers haar dochter op de juiste manier geïnstrueerd hebben.



Onterecht

Dat neemt ze het attractiepark zeer kwalijk. "Het is zo moeilijk geweest voor ons allemaal de afgelopen drie jaar. En het is nog steeds moeilijk. Dit wens je niemand toe. Het is zo onterecht wat er gebeurd is."



De moeder wordt vanwege het ongeluk behandeld door een psycholoog, die vastgesteld heeft dat ze kampt met een posttraumatische stressstoornis. Ze heeft al vijf EMDR-behandelingen ondergaan. "Ik krijg het beeld maar niet uit mijn hoofd."



Shockschade

De vrouw wil een vergoeding van 25.000 euro in verband met shockschade. Het Openbaar Ministerie vindt het nog te vroeg om een geldbedrag toe te wijzen. "Er zijn nog te veel vragen en onduidelijkheden", denkt de officier van justitie. "Dat zou zorgen voor een onevenredige belasting op het proces."



Walibi-directrice Mascha van Till bleef in de rechtszaal herhalen dat ze ontzettend baalt van de gang van zaken. "Het spijt ons echt verschrikkelijk voor het meisje dat dit gebeurd is. Tot het ongeval was ik ervan overtuigd dat de karts en de procedure veilig waren. Veiligheid staat voor ons op één. Ik heb liever de helft van de attracties dicht dan dat we een risico nemen."



Alles uit de kast

Walibi's advocaat Aart van Voorthuizen en Van Till ontkennen dat de nazorg voor het meisje en haar gezin tekortschoot. "Alles is uit de kast getrokken", beweert de advocaat. De directrice zou voortdurend berichtjes gestuurd hebben, die niet beantwoord werden. "Ik heb echt mijn best gedaan om iets te doen, al kun je het in zo'n situatie nooit goed genoeg doen."

