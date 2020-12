Fans

Video: zo beleefden bekende en onbekende pretparkgekkies seizoen 2020

Ondanks alle coronamaatregelen en sluitingen hebben pretparkfans toch nog iets vrolijks weten te maken van seizoen 2020. Een achttien minuten durende videocompilatie op YouTube laat zien hoe 2020 verlopen is, door de ogen van tientallen prettig gestoorde pretparkgekkies.



Voor de productie struinde YouTube-kanaal Yodakoeken een jaar lang het internet af. Het is de derde keer dat de videomaker een compilatie maakt van hilarische, bizarre, ongemakkelijke en onverstaanbare momenten van pretpark- en kermisfanaten uit Nederland en Belgi├ź.





Daarbij is er zowel aandacht voor bekende youtubers als gelegenheidsvloggers. De eerdere delen zijn inmiddels bijna 17.000 keer bekeken.



Traditie

De Ultieme Pretparkgekkies Compilatie III, zoals de laatste video heet, eindigt met de mededeling dat op 31 december 2021 een nieuw deel verschijnt. Daarmee lijkt een nieuwe eindejaarstraditie geboren.

