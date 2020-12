Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo onthult: dit zijn de duurste dieren om te onderhouden

Aan welke dieren is Burgers' Zoo het meeste geld kwijt? Die vraag heeft het Arnhemse dierenpark beantwoord in een video op YouTube. Een fan vroeg de dierentuin naar de diersoort met de hoogste onderhoudskosten. Het antwoord: de zeekoeien in het overdekte gebied Burgers' Mangrove.



"Onze drie zeekoeien krijgen per dag ongeveer zestig kilo aan groente", vertelt verzorger Tim te Vruchte in het filmpje. "Dat bestaat uit andijvie, paksoi, Chinese kool, bleekselderij, maar ook seizoensgebonden producten zoals boerenkool."





ZIE OOK: Ontwerper vertelt: waarom heeft Burgers' Zoo geen poolgebied?



Daar komen geperste brokjes bij. "Daar zijn ze ook gek op." Hoeveel euro het park dagelijks of jaarlijks kwijt is aan de zeekoeien, wordt niet vermeld.



Olifanten

Maar zijn bijvoorbeeld olifanten niet nóg duurder? Die eten immers ook erg veel. "Dat zou je misschien denken, maar het voedsel wat de olifanten krijgen is veel goedkoper dan het eten wat de zeekoeien krijgen", schrijft Burgers' Zoo in een YouTube-reactie. Het gaat dan onder meer om hooi en takken.

ZIE OOK: Dierenverzorger Burgers' Zoo vertelt: hoe laat je een olifant inslapen?