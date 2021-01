Walibi Holland

Walibi Holland neemt wildwaterbaan El Rio Grande onder handen

Walibi Holland vernieuwt deze winter themagebied Exotic. Daarbij hoort ook wildwaterbaan El Rio Grande uit 1994. De uitgestrekte waterattractie krijgt een nieuw uiterlijk: verschillende decorstukken worden voorzien van graffiti. Dat blijkt uit ontwerpen die Looopings te zien kreeg.



Walibi kondigde in 2018 het project Festivalization aan, waarbij de gebieden in het park één voor één getransformeerd moeten worden. Het pretpark laat zich naar eigen zeggen inspireren door "de stijl van verschillende grote steden en festival". Inmiddels kwamen de parkdelen Main Street, Wilderness en Speed Zone aan de beurt. Men kiest opvallend vaak voor graffiti.





Nadat in 2018 de Main Street onder handen werd genomen door graffiti-artiesten, kreeg draaiend huis Merlin's Magic Castle in 2019 dezelfde behandeling. Vorig jaar volgde een vergelijkbare renovatie voor de façade van botsauto's Tequila Taxi's.



Kaketoe

Nu is waterbaan El Rio Grande aan de beurt. Als we de uitgelekte ontwerpen mogen geloven, worden op de grote waterval halverwege de baan bijvoorbeeld een kaketoe, een kameleon en een papegaai geschilderd. Ook de ingang van de attractie en de overdekte wachtrij voor het station komen straks onder de graffiti te zitten.



In themagebied Exotic liggen verder de beruchte hangende achtbaan Condor en de hoedenmolen Los Sombreros. De Condor krijgt nieuwe roze treinen die het ritcomfort aanzienlijk moeten verbeteren. Walibi gaat naar verwachting begin april weer open.





