Walibi Holland

Tien jaar na naamswijziging Walibi: nog steeds verkeerde naam op verkeersborden

Het is in 2021 tien jaar geleden dat de naam van Walibi World werd gewijzigd in Walibi Holland. Toch staat op een hoop verkeersborden in de omgeving nog steeds de oude naam van het pretpark. En waarschijnlijk gaat het nog wel even duren voordat overal de juiste term zichtbaar is.



Op sommige wegwijzers wordt inmiddels simpelweg de term 'Walibi' gebruikt. Veel oude borden laten echter nog steeds 'Walibi World' zien. Waarom worden die niet aangepast? Volgens een woordvoerster van het attractiepark is dat proces niet zo eenvoudig als het lijkt. "Het is een enorm ingewikkeld verhaal", zegt ze.





In Nederland verschillen de regels voor bewegwijzering op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Als Walibi alle oude borden wil laten aanpassen, moet het park daarvoor diep in de buidel tasten. "Zonde van het geld", zei Walibi-directrice Mascha van Till jaren geleden al.



Verkeerssituatie

"Daarom is er gekozen om het aan te passen wanneer de gelegenheid zich voordoet", vult de voorlichtster nu aan. Als er door een andere oorzaak nieuwe borden nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer oude exemplaren kapotgaan of een verkeerssituatie wijzigt, wordt 'Walibi World' door de wegbeheerder automatisch veranderd in 'Walibi'.



Het attractiepark in Biddinghuizen heeft in de afgelopen decennia al vijf verschillende namen gehad: Flevohof, Walibi Flevo, Six Flags Holland, Walibi World en Walibi Holland. Het is sinds 1993 niet eerder voorgekomen dat het park tien jaar lang dezelfde naam heeft.

