Disneyland Paris

Foto's: Fransman maakt indruk met Lego-creaties Disneyland Paris

Een Franse Lego-fan is bezig met een ambitieus project: het tot in detail nabouwen van Disneyland Paris. Guillaume Roussel uit Noord-Frankrijk heeft de afgelopen maanden verschillende bekende onderdelen uit het Disneyland Park nagemaakt in Lego, waaronder Main Street U.S.A., het kasteel van Doornroosje en achtbaan Space Mountain.



Ook van rondrit Autopia en mijntrein Big Thunder Mountain maakte hij Lego-replica's. De modellen zijn opvallend groot. Zo is het kasteel 90 centimeter hoog. Voor de bouw ervan waren maar liefst 10.000 blokjes nodig.

Op Facebook en Instagram deelt Roussel foto's van zijn indrukwekkende creaties. Zijn account heet Disneybrick. De Lego-expert deed mee aan het eerste seizoen de Franse versie van de tv-show Lego Masters. In zijn vrije tijd volgt hij een techniekopleiding.