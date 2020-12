Plopsa Group

Studio 100-directeur wil vaccinatiebewijs of sneltest voor bezoekers Plopsaland

Moeten bezoekers van Plopsaland binnenkort een vaccinatiebewijs laten zien als ze naar binnen willen? Hans Bourlon, de directeur van entertainmentbedrijf Studio 100, ziet dat wel zitten. Hij denkt dat vaccinatiebewijzen en sneltests bij de ingang ervoor kunnen zorgen dat de pretparkwereld weer op volle capaciteit kan draaien.



Dat vertelt hij in een groot interview met de Vlaamse krant HLN. Studio 100 is de eigenaar van zes Plopsa-attractieparken in België, Nederland, Duitsland en Polen, waaronder vlaggenschip Plopsaland De Panne. Momenteel zijn alle parken dicht vanwege de coronacrisis.





"Als je bij de ingang van een pretpark of een theater kan controleren op een vaccinatie of een sneltest, kan je weer volk ontvangen op 100 procent bezetting", aldus Bourlon.



Beschermen

Mag dat zomaar, mensen weigeren als ze geen vaccinatiebewijs kunnen tonen en geen sneltest willen doen? "We zijn nog aan het uitzoeken wat toegestaan is en wat niet. Op veel luchthavens ben je verplicht te testen, zo stel ik vast. Ik zou niet weten waarom we van handvatten die zorgen dat het veiliger kan geen gebruik mogen maken? Het gaat toch om andere mensen beschermen?"



Bourlon ziet naar eigen zeggen "hoopvolle signalen". "Met de vaccins en sneltesten krijgen we nu eindelijk de juiste hulpmiddelen. Nu moet je nog een kwartier wachten op de luchthaven voor het resultaat van een sneltest, maar dat gaat naar verluidt ook nog allemaal veel sneller in de toekomst."



Normaal

Dat zou moeten zorgen voor verbeteringen in het eerste en tweede kwartaal van 2021. "En de zomer zou dan toch vrij normaal kunnen verlopen, hoop ik." De Plopsa Group heeft een hoop investeringen gedaan die door de pandemie nog niets hebben opgeleverd, waaronder het allereerste Plopsa Hotel in De Panne.



De Studio 100-baas vreest niet voor het voortbestaan van zijn bedrijf. "Dit is een verschrikkelijk jaar, maar we gaan dat economisch overleven." Daar dragen de abonnees van de Plopsa-parken aan bij. "We hadden 110.000 abonnees voor onze pretparken. We verlengen hun abonnement omdat we dicht zijn, maar ook hun geld zorgt ervoor dat we een stabiele cashflow hebben."

