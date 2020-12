Koninklijke Burgers' Zoo

Marketingmanager Burgers' Zoo overweegt vast te houden aan reserveringen na coronatijd

Door de coronacrisis moet een bezoek aan dierenpark Burgers' Zoo sinds afgelopen voorjaar verplicht online gereserveerd worden. Als het aan marketingmanager Tim Lammers ligt, gaat de Arnhemse dierentuin daar ook na de pandemie gewoon mee door. Dat vertelt hij in een interview.



Burgers' Zoo is op dit moment voor de derde keer dit jaar gesloten vanwege coronamaatregelen. Toch is corona niet alleen maar negatief, zegt Lammers in een aflevering van de marketingpodcast Story of AMS. "Er zijn ook veel positieve dingen aan corona, er komen ook veel dingen op ons pad die juist weer heel veel kansen bieden."





De verplichte reserveringen zijn daar een voorbeeld van. "Toen we in mei weer open mochten, moesten mensen reserveren voor het park. Dat was best wel spannend. Maar als ik nu zie hoe dat werkt, ben ik daar heel blij mee. Vooral vanuit marketingperspectief."



Veel meer data

Het geeft Burgers' Zoo bijvoorbeeld de mogelijkheid om drukte te spreiden. "We kunnen veel meer mensen een goede belevenis bieden omdat het niet druk is bij de entree", aldus Lammers. "Mensen gaan rustig door het park. We hebben veel meer data, want iedereen moet een reservering doen met z'n e-mailadres. We kunnen sturen wanneer mensen komen. Dat biedt hele mooie kansen."



Het reserveringssysteem zou daarom best een blijvertje kunnen zijn, denkt Lammers. "Als je het mij vraagt, blijft dat reserveren gewoon bestaan. Dan houden we gewoon die reserveringsmodule online."

