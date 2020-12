Movie Park Germany

Foto's: decors van nieuwe achtbaan Movie Park Germany in aanbouw

Movie Park Germany trakteert fans op exclusieve beelden van de bouwplaats van een nieuwe achtbaan. Het Duitse pretpark werkt aan een grotendeels overdekte multi dimension coaster die in het teken staat van filmstudio's in Hollywood. De gedetailleerde decors van de attractie worden momenteel in elkaar gezet.



Daarvoor heeft Movie Park de Nederlandse decoratiefirma P&P Projects ingeschakeld. Op foto's is te zien dat een aanzienlijk deel van de baan zelf ook al overeind staat. Bezoekers passeren straks onder meer een Amerikaanse straat met winkeltjes en een brandweerkazerne.





ZIE OOK: Dit is het thema van de nieuwe achtbaan in Movie Park Germany



Movie Park Studios, zoals het project wordt genoemd, verrijst in een enorme hal van 3800 vierkante meter. Voorheen was daar bootjesdarkride Ice Age Adventure te vinden. Voor het ontwerp is de Nederlandse Leisure Expert Group verantwoordelijk. De muziek en multimedia-elementen komen van het Duitse bedrijf IMAscore.



Platform

De 532 meter lange familieachtbaan van fabrikant Intamin leidt passagiers straks langs twaalf verschillende scènes. Treinen halen een topsnelheid van 60 kilometer per uur. Er komen twee lanceringen: zowel vooruit als achteruit, dankzij een platform dat 360 graden kan draaien. De coaster gaat niet over de kop.





































ZIE OOK: Movie Park Germany onthult nieuwe attractie: multi dimension coaster