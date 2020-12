Game

Tijdelijk 75 procent korting op pretparkspel Planet Coaster

Wie zich verveelt tijdens de lockdown, kan voor een paar euro pretparkspel Planet Coaster downloaden. De bekende game wordt tijdelijk verkocht met maar liefst 75 procent korting. De Windows- en Mac-versie van Planet Coaster kost momenteel 9,49 euro in plaats van 37,99 euro.



Het spel is verkrijgbaar via online distributieplatform Steam. De bundel Planet Coaster: Complete the Collection - met 11 uitbreidingspakketten - is ook in prijs verlaagd. Daarvoor zijn spelers nu 39,37 euro kwijt in plaats van 138,88 euro. De aanbieding loopt tot 5 januari 2021.





Planet Coaster draait om het bouwen van een zo mooi mogelijk attractiepark. De game van Frontier Developments werd onlangs ook uitgebracht voor spelcomputers Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation 5. Die console-editie kost 44,99 euro.

