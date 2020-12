Efteling

Video: achter de schermen bij Efteling-kerstconcerten OG3NE

De kerstconcerten van meidengroep OG3NE in de Winter Efteling zijn ruim 30.000 keer bekeken. Dat meldt multimedialeverancier Unlimited Vision & Sound. Op social media verscheen een video waarin het bedrijf een kijkje achter de schermen geeft bij de virtuele concertreeks.



OG3NE trad op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 december live op in de Efteling. Het attractiepark was toen gesloten voor publiek. Fans konden digitale tickets kopen om de concerten online te volgen.





"Drie dagen met onze mobiele videoregie en acht camera's. ondergedompeld in kerstsfeer: een mooie afsluiting van een bijzonder jaar", aldus leverancier Unlimited.



Terugkijken

Wie het gemist heeft, krijgt de komende dagen de kans om de A Magical Christmas Streaming Concerts tegen betaling terug te kijken. Dat kan tot 1 januari via ticketpoint.nl. "Het sprookje is nog niet helemaal afgelopen."



Er is onder meer gefilmd op de Warme Winter Weide en op het Anton Pieckplein. Tijdens de optredens kwamen ook Efteling-figuren in beeld. Eigenlijk zou OG3NE elders fysieke kerstconcerten geven, maar die moesten geannuleerd worden vanwege de coronamaatregelen.

