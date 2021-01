Efteling

Efteling wil geen woorden meer vuilmaken aan pikante Bosrijk-video: 'Excuses aanvaard'

De Efteling laat de rel rond een controversiële pornofilm rusten. Vorige maand doken via Looopings bizarre beelden op van meerdere orgies in Efteling-vakantiepark Bosrijk. Dat leidde tot landelijke commotie. Het sprookjespark noemde de 51 minuten durende video, waarin ook beelden van attracties voorbij kwamen, "totaal ongepast".



De onzedelijke handelingen vonden afgelopen jaar plaats in Bosrijk-vakantiehuis nummer 401, op een steenworp afstand van een speeltuin en het zandkasteel van Klaas Vaak. "We zijn aan het uitzoeken welke juridische stappen we kunnen nemen", reageerde een voorlichter eerder.





Nu is duidelijk dat de Efteling geen actie meer gaat ondernemen tegen de makers. Cameraman en hoofdrolspeler Ben Kruijt bood in december al zijn excuses aan. Hij heeft de video 'Ben En Natasja Bootcamp 1' verwijderd van de website Pornhub.



Gesproken

"We hebben de videoman gesproken en hij heeft nogmaals zijn excuses aangeboden", zegt de Efteling-woordvoerder. "Hij heeft aangegeven dat dit nooit de bedoeling was."



Kruijt zegt het geld dat hij met de film verdiende over te willen maken aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor levensbedreigend zieke kinderen. Daar neemt de Efteling genoegen mee. "We hebben de excuses aanvaard en daarmee is het voor ons nu afgedaan."

