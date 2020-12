Efteling

Efteling-film pardoes verdwenen van Pornhub: maker biedt excuses aan

De controversiële pornofilm die werd opgenomen in de Efteling, is niet meer te vinden op de website Pornhub. Vanwege alle ophef heeft videomaker Ben Kruijt zijn volledige profiel - inclusief alle video's - onzichtbaar gemaakt. Hij biedt het attractiepark zijn excuses aan voor de ontstane commotie.



Looopings berichtte woensdagmiddag over een merkwaardige 18 plus-film die is opgenomen in Efteling-vakantiepark Bosrijk. De productie toont meerdere orgies in vakantiehuisje nummer 401, afgewisseld met beelden van Efteling-attracties. Op de achtergrond is Efteling-muziek te horen.





Hoewel Kruijt zijn geld verdient met het maken van pornografische foto's en video's, beweert hij nu dat het nooit de bedoeling was om de Efteling-film aan een groot publiek te vertonen. "Het is als een lolletje begonnen", vertelt hij aan Hart van Nederland.



Leuk weekendje

"Mensen denken een leuk weekendje naar de Efteling te gaan en doen 's avonds in zo'n huisje hun eigen dingen. Ik als filmer film dat natuurlijk. Maar het is natuurlijk nooit bedoeld geweest om dat in omloop te brengen."



Dat lijkt een leugentje om bestwil: Kruijt had een uitgebreid Pornhub-profiel met maar liefst zestig verschillende video's. De video 'Ben En Natasja Bootcamp 1' stond al twee maanden online en was vóór de eerste publicatie op Looopings al bijna 11.000 keer bekeken.



Mooie mannen

Bovendien gebruikten de makers het openbare platform om mensen te werven. "Wij zijn een stel dat graag films maakt", zo luidde de omschrijving. "Hiervoor hebben wij mooie mannen nodig. Ben jij verzorgd, goed opgeleid en spreek je de Nederlandse taal, dan zijn wij op zoek naar jou."



De Efteling denkt aan juridische stappen. Een woordvoerder noemde de beelden vandaag "totaal ongepast". Kruijt heeft daarop sorry gezegd. Hij biedt aan om het geld dat hij via Pornhub met de video heeft verdiend te doneren aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor levensbedreigend zieke kinderen. De pornomaker hoopt dat daarmee de kous af is.





