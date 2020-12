Artis

Inzamelingsactie Artis staat in het teken van poepende dieren

Dierentuin Artis is gestart met een ludieke inzamelingsactie die draait om poepende dieren. Omdat het beroemde Amsterdamse dierenpark een "shitty" jaar achter de rug heeft, vragen poepende zebra's, kamelen, vissen en olifanten om financiële hulp.



Wie de dierentuin wil steunen, kan via betaalplatform Tikkie een donatie doen. Het park spreekt over een "online campagne met een knipoog". "Artis hoopt dat vele kleine bijdragen toch een 'hele hoop' steun geven om deze zware tijden door te komen", staat in een persbericht.





Op de homepage van Artis is een link te vinden naar een donatiepagina. Het maximumbedrag dat geschonken kan worden is 5000 euro. "Help Artis in deze moeilijke tijd, zodat alles wat hier leeft, bloeit, groeit en poept met goede hoop aan 2021 kan beginnen", luidt de oproep. "Want hoop doet leven."



Verlies

Artis rekent dit jaar op een verlies van zo'n 10 miljoen euro. Om het hoofd boven water te houden, moeten tientallen medewerkers ontslagen worden. Verder worden onderhoudsprojecten uitgesteld en zijn vernieuwingsplannen stopgezet.



Alle dierentuinen in Nederland zijn in ieder geval tot en met 19 januari 2021 gesloten als gevolg van de coronamaatregelen. Ondertussen lopen de kosten voor het verzorgen van de dieren gewoon door.





