Efteling

Geen prijsverhoging Efteling-abonnementen ondanks financiële problemen

Hoewel de Efteling een zwaar jaar achter de rug heeft, worden de prijzen van abonnementen niet verhoogd in 2021. Dat heeft het attractiepark laten weten op social media. Voor een abonnement moet ook volgend jaar 199 euro afgerekend worden, of 18 euro per maand.



"Goed nieuws, volgend jaar zal een Efteling-abonnement in prijs gelijk blijven", meldt het park. "Dat geldt voor alle abonnementsvormen, of je nu per jaar of per maand betaalt." Ook de tarieven voor parkeerabonnementen - 40 euro per jaar of 3,50 euro per maand - stijgen niet.





ZIE OOK: Efteling noemt financiële situatie 'ernstig': dit zijn de gevolgen voor medewerkers



"Zo blijft een Efteling-abonnement al voordeliger bij vijf bezoeken of meer per jaar", aldus de Efteling. Kinderen tot en met 3 jaar mogen zoals altijd gratis naar binnen.



Gevaar

Door drie coronasluitingen en een verlaagde capaciteit is de financiële situatie van de Efteling "ernstig", vertelde de directie vorige maand. "Vanwege het coronavirus moeten we stappen terug doen om het voortbestaan van de Efteling niet in gevaar te brengen."



Algemeen directeur Fons Jurgens spreekt in interviews steevast over "financieel het slechtste jaar ooit". 70 procent van de geplande investeringen werd dit jaar geschrapt.

ZIE OOK: Dit zijn de nieuwe prijzen van Efteling-abonnementen in 2020