Diergaarde Blijdorp

Bezoekersaantal Blijdorp dramatisch gedaald: 'Jaar om snel te vergeten'

Seizoen 2020 is voor Diergaarde Blijdorp uitgelopen op een drama. In 2019 verwelkomde de Rotterdamse dierentuin nog 1,56 miljoen bezoekers. Door de coronacrisis waren dat er dit jaar nog maar 823.000: een daling van maar liefst 47 procent. Dat zorgt voor een hoop financiële problemen.



Blijdorp had voor 2020 rekening gehouden met een kleine daling. Niemand kon echter voorzien dat het coronavirus genadeloos zou toeslaan. Daarom eindigt het dierenpark het jaar met circa 600.000 bezoekers minder dan begroot. "Dit zorgt voor een omzetverlies van zo'n 13 miljoen euro", staat in een persbericht. "2020 is voor Diergaarde Blijdorp een jaar om snel te vergeten qua bezoekersaantallen en inkomsten."





ZIE OOK: Diergaarde Blijdorp wil 100 miljoen euro investeren in opknapbeurten en nieuwe verblijven



Een masterplan dat in maart gepresenteerd werd, staat voorlopig in de ijskast. Voorlopig gaat alle aandacht uit naar het overeind houden van het bedrijf. Dankzij een lening van 10 miljoen euro van de gemeente Rotterdam is een faillissement voorlopig niet aan de orde.



Uitstel van betaling

Een voorwaarde is wel dat Blijdorp moet reorganiseren. Volgens het management kunnen er "tientallen arbeidsplaatsen" verloren gaan. "De reorganisatie is echter nog in volle gang en zal in de loop van volgend jaar zijn afgerond." Bij grote leveranciers vroeg het park uitstel van betaling aan. Niet-essentiële kosten worden zo veel mogelijk geschrapt. "Alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en er wordt zo veel mogelijk met eigen personeel gewerkt."



Toch staan voor 2021 enkele investeringen op de planning. Zo krijgen de flamingo's eindelijk een nieuw verblijf. Dankzij schenkingen van donateurs wordt de oude wolvenvallei getransformeerd tot een bijenvallei. Daarnaast gaat Blijdorp het verblijf van zeldzame visayawrattenzwijnen opknappen en uitbreiden.



Flexibel

Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen vreest dat de dierentuin nog lang last zal hebben van de gevolgen van corona. "Met de timing van de investeringen zal flexibel moeten worden omgegaan", zegt hij. "Brede steun uit het bedrijfsleven, fondsen en overheden is harder nodig dan ooit."

ZIE OOK: Diergaarde Blijdorp organiseert loterij om winter door te komen