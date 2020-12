Fabrikanten

Foto's: cruiseschip met achtbaan aan boord in Rotterdam

Het eerste cruiseschip ter wereld met een achtbaan was vanmiddag te vinden in Rotterdam. De Amerikaanse cruisemaatschappij Carnival Cruise Lines heeft bovenop een gloednieuw schip de allereerste rollercoaster op zee laten bouwen. Vandaag maakte het schip met de naam Mardi Gras rond 13.30 uur een technische stop bij Cruise Port Rotterdam.



Mardi Gras werd afgelopen vrijdag opgeleverd bij de Finse scheepswerf Meyer Turku. Er volgt nog een laatste tussenstop in Barcelona, waarna het cruiseschip de oversteek maakt naar de Amerikaanse staat Florida. Het is de bedoeling om vanaf april 2021 reizigers te verwelkomen.





De rollercoaster op de boot, met karretjes voor twee personen, werd ontwikkeld door de Duitse attractiebouwer Maurer Rides. Het gaat om een elektrisch aangedreven spike coaster met een topsnelheid van zo'n 65 kilometer per uur. De 245 meter lange baan kreeg de naam Bolt.



Testritjes

Volgens de rederij bevinden passagiers zich straks op 57 meter boven zeeniveau. Dat moet zorgen voor "adembenemende uitzichten over de oceaan". Tijdens de stop in Rotterdam maakte de achtbaan alvast enkele testritjes zonder inzittenden.



Het cruiseschip huisvest ruim 2600 kamers, goed voor meer dan 5200 gasten. De boot is maar liefst 340 meter lang en 42 meter breed. Ook aan boord: meerdere bars en restaurants, drie grote waterglijbanen, een touwparcours en een minigolfbaan. Wat Mardi Gras verder bijzonder maakt, is dat het schip volledig vaart op vloeibaar aardgas in plaats van stookolie.

































