Foto's: Efteling breekt bootjesmolen Polka Marina af

In de Efteling is de sloop van de 36 jaar oude bootjesmolen Polka Marina begonnen. Eigenlijk zou de nostalgische attractie pas in januari afgebroken worden, na de kerstvakantie. Nu het sprookjespark zeker tot 20 januari 2021 gesloten moet blijven vanwege de coronacrisis, kunnen de werkzaamheden eerder beginnen.



Polka Marina bestond uit 23 schuitjes die in golvende beweging rondjes draaiden rond een enorme walvis. Op foto's die Looopings in handen kreeg, is te zien hoe het grijze beest - inclusief betonnen pilaar - werd gedemonteerd en op een vrachtwagen is gezet.





Een kraanwagen heeft ook de pop verwijderd die bovenop de walvis balanceerde: een piraat met een paraplu. Wat er met de iconische objecten gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Mogelijk zien we onderdelen van Polka Marina ooit terug in het Efteling Museum op het Anton Pieckplein. Daar werden de afgelopen jaren al een vervangen baandeel van de Python en een oud karretje van De Oude Tufferbaan gestald.



Bestrating

Polka Marina was op maandag 30 november voor het laatst operationeel. Op de plek van de familieattractie wordt bestrating aangebracht. Dat moet het zicht op de naastgelegen horecalocatie Station de Oost verbeteren. Even verderop, tussen De Vliegende Hollander en de Game Gallery, werkt de Efteling aan een nieuw speelgebied voor kinderen.













