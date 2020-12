Efteling

Efteling reageert op Pornhub-film: 'Totaal ongepast'

De Efteling is absoluut niet te spreken over een seksfilm die werd opgenomen in het attractiepark. Op website Pornhub dook een ruim 51 minuten durende video op van een koppel dat een Efteling-vakantiehuis gebruikt voor allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De Efteling overweegt juridische stappen te nemen.



"In principe is het natuurlijk ieders eigen zaak wat te doen in een huisje, natuurlijk passend binnen ons huisreglement", reageert een woordvoerder. "Maar als je de Efteling herkenbaar en bewust gebruikt als decor voor commerciële of publicitaire doeleinden, dan heb je onze toestemming nodig. Uiteraard hebben we die in dit geval nooit gegeven."





De onzedelijke handelingen in de pornovideo staan lijnrecht tegenover waar de Efteling voor staat, aldus de voorlichter. "We vinden dit totaal ongepast in een sprookjeswereld waar veel gezinnen met kinderen komen. We zijn aan het uitzoeken welke juridische stappen we kunnen nemen."



Symbolica

Naast het in- en exterieur van het huisje in vakantiepark Bosrijk komen ook verschillende attracties in beeld, waaronder Symbolica en de Python.



Mogelijk kan de Efteling in ieder geval optreden tegen de gebruikte muziek in de film. De productie bevat de auteursrechtelijk beschermde melodieën van Fata Morgana, Klaas Vaak en het Volk van Laaf.

