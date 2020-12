Efteling

Efteling opent webshop met meer dan honderd verschillende producten

De Efteling heeft vanaf vandaag een eigen webshop. Wie op zoek is naar Efteling-souvenirs, kan daarvoor terecht op webshop.efteling.com. Het aanbod bestaat uit meer dan honderd verschillende producten, die in heel Nederland bezorgd kunnen worden.



Zo kunnen Efteling-liefhebbers toch een aandenken aan het attractiepark in huis halen nu de Efteling gesloten is. De online winkel biedt onder meer knuffels, boeken, spellen, sleutelhangers, beeldjes, tassen, paraplu's, puzzels en muziekdoosjes aan. Het aanbod is verdeeld in vijf hoofdcategorieën: tafelen, kleding, speelgoed, vrije tijd en decoraties.





Helemaal nieuw is een abstracte poster van het merk WIJCK, met daarop een tekening van entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. Andere opvallende producten zijn een pin van de Winter Efteling 2020-2021 (6 euro), een doe-het-zelf-set waarmee Symbolica in karton na te bouwen is (12,50 euro) en een bouwpakket voor trekpoppen van Droomvlucht-elfjes (6 euro).



Wanddecoratie

Ook een onlangs geïntroduceerde wanddecoratie met Efteling-silhouetten (80 euro) wordt online verkocht. De webshop, die officieel 't Pakhuys heet, werd ontwikkeld met behulp van leverancier Shopify. Men rekent standaard 6 euro voor de verzendkosten. Bij een besteding van 50 euro of meer is de verzending gratis.



De eerste vierhonderd klanten ontvangen een "lekkere Efteling-verrassing". Bestelde producten zijn waarschijnlijk niet op tijd meer binnen voor de kerstdagen. "We proberen alle bestellingen binnen twee tot drie dagen te versturen", laat de Efteling weten. "Vanwege de feestdagen kan het voorkomen dat je bestelling iets is vertraagd."



Niet rendabel

Op Wehkamp en bol.com zijn al langer Efteling-artikelen verkrijgbaar, al is het aanbod daar zeer beperkt. Van 2004 tot 2015 had de Efteling een eigen webshop. Daar stopte het park destijds mee omdat de winkel niet rendabel genoeg was.



Door de coronacrisis ontstond er toch weer een grote vraag naar de mogelijkheid om online Efteling-spullen te bestellen. "We hopen die optie zo snel mogelijk te lanceren", liet de Efteling al in mei dit jaar weten.









