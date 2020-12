Europa-Park

Eigenaar Europa-Park ontving 'duizenden brieven' van trouwe fans

Roland Mack, de eigenaar van het Duitse attractiepark Europa-Park, heeft naar eigen zeggen duizenden brieven ontvangen van trouwe fans die hem sterkte wensen. Dat vertelt hij in een emotionele kerstboodschap. Door de strenge coronamaatregelen in Duitsland is Europa-Park al sinds begin november dicht.



In een YouTube-video citeert Mack - zittend bij een open haard - uit twee berichten waarin het park wordt opgehemeld. "Sommigen zullen de filosofie nooit begrijpen die jullie inspireert: geloof, liefde en hoop, gecombineerd met inspanning en verantwoordelijkheid", zo leest de pretparkgrootheid voor. "Daarom is iedereen jaloers op jullie en mag iedereen jullie."





Een andere brief begint met: "Alle inspanningen die u heeft geleverd zijn geweldig." Het is volgens Mack slechts een greep uit de fanmail die hij de afgelopen tijd heeft gekregen. "Mij hebben duizenden brieven bereikt. Die geven me vertrouwen dat we deze moeilijke tijd zullen overwinnen."



Kerstpost

Voor de Europa-Park-baas is het pijnlijk om te zien dat zijn pretpark, waterpark en hotels leeg zijn. "Toch geven we niet op, omdat we heilig in ons bedrijfsmodel geloven en omdat we weten dat we trouwe bezoekers hebben. Dat bevestigt deze kerstpost."



Mack krijgt een brok in zijn keel als hij erover vertelt. "Het is voor mij een prachtige verrassing om aan het einde van het jaar te merken met hoeveel emotie, loyaliteit en liefde jullie dit familiebedrijf steunen. Daarvoor dank ik jullie."

